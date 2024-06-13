Депутат Арсланбек Малиев предлагает отмечать День отца 23 февраля

Депутат Арсланбек Малиев на заседании парламента предложил отмечать День отца 23 февраля.

Парламентарии рассматривали в первом чтении проект закона «Об установлении Дня отца в Кыргызской Республике».

«Я не против законопроекта, но меня возмущает дата. День отца хотят учредить 15 марта, это неправильно, этот месяц посвящен женщинам. Не будем делить с прекрасной половиной человечества этот месяц. У нас есть День защитника отечества — 23 февраля, давайте День отца приурочим к этому празднику», — сказал Арсланбек Малиев.

Он предложил во втором чтении законопроекта изменить дату Дня отца.

Напомним, парламентский комитет по социальной политике рассмотрел и одобрил на заседании в первом чтении проект закона «Об установлении Дня отца в Кыргызской Республике». Дату предлагают отмечать ежегодно 15 марта, и он не будет выходным днем.