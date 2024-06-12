Международная ассоциация развития финансирует второй этап проекта Digital CASA

Международная ассоциация развития (структура Всемирного банка) профинансирует проект по улучшению доступа к интернету в Кыргызстане Digital CASA.

Соглашение подписано еще в 2019 году. В 2021-м Международная ассоциация развития (МАР) выделила КР $50 миллионов. Половину из этих средств выдали в виде гранта, другую — в виде беспроцентного кредита на 38 лет с шестилетней отсрочкой по выплате.

Проект написан в 2021 году. С тех пор, как сообщают в Минцифры, потребности Кыргызстана выросли и понадобились дополнительные средства.

МАР готова дофинансировать проект и выделить $7 миллионов в виде беспроцентного кредита на 50 лет с десятилетним льготным периодом. Жогорку Кенеш одобрил ратификацию соглашения о дополнительном финансировании во втором чтении.