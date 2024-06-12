04:03
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Власть

Международная ассоциация развития финансирует второй этап проекта Digital CASA

Международная ассоциация развития (структура Всемирного банка) профинансирует проект по улучшению доступа к интернету в Кыргызстане Digital CASA.

Соглашение подписано еще в 2019 году. В 2021-м Международная ассоциация развития (МАР) выделила КР $50 миллионов. Половину из этих средств выдали в виде гранта, другую — в виде беспроцентного кредита на 38 лет с шестилетней отсрочкой по выплате.

Проект написан в 2021 году. С тех пор, как сообщают в Минцифры, потребности Кыргызстана выросли и понадобились дополнительные средства.

МАР готова дофинансировать проект и выделить $7 миллионов в виде беспроцентного кредита на 50 лет с десятилетним льготным периодом. Жогорку Кенеш одобрил ратификацию соглашения о дополнительном финансировании во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296481/
просмотров: 1268
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане назначен новый глава представительства Всемирного банка
ВБ выделяет на развитие агропродовольственных кластеров $35 миллионов
О рисках для экономики Кыргызстана и росте ВВП рассказал Всемирный банк
Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики в Центральной Азии
Кыргызстан получит $35 миллионов на развитие садоводства и молочной отрасли
Акылбек Жапаров принял делегацию Всемирного банка. Что обсуждали
Закон об иноагентах. Всемирный банк прокомментировал обращение НПО
Садыр Жапаров принял исполнительного директора Всемирного банка Доминика Фавра
Всемирный банк готов поддержать проекты Кыргызстана в энергетике
Кыргызстан и Всемирный банк подписали соглашения о сотрудничестве в энергетике
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За&nbsp;что? Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?
За&nbsp;57&nbsp;лет обновим все школьные учебники&nbsp;&mdash; министр образования и&nbsp;науки За 57 лет обновим все школьные учебники — министр образования и науки
Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в&nbsp;Кыргызстане Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в Кыргызстане
Иностранцам разрешат покупать недвижимость на&nbsp;Иссык-Куле. Проект одобрен&nbsp;ЖК Иностранцам разрешат покупать недвижимость на Иссык-Куле. Проект одобрен ЖК
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано