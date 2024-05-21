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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Депутат призвал институт омбудсмена усилить контроль в отношении детей

Депутат Жанар Акаев на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту призвал институт омбудсмена усилить контроль над детьми.

Он отметил, что повторяются случаи насилия в отношении детей.

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«Этот вопрос вы со своими заместителями должны взять  на усиленный контроль. В последнее время случаи с детьми вызывают резонанс в обществе. В регионах и районах их используют как декорации. Заставляют стоять на мероприятиях с цветами, хлебом в руках. На это мы должны оперативно реагировать. Таких директоров  школ надо увольнять и объявлять выговор», — сказал Жанар Акаев.

По его словам, дети не должны отставать от учебной программы.

«Оказывается, у нас много случаев, когда ученики, участвуя в мероприятиях, отстают от программы месяцами», — добавил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294547/
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