Аэропорт в Таласе открыл президент Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в торжественном открытии аэропорта в Таласе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Садыр Жапаров заявил, что после длительного перерыва в работе аэропортов в регионах страны правительство совместно с международным аэропортом «Манас» приняло меры по возобновлению авиасообщения. Аэропорт в Таласе стал первым результатом этой работы.

Новый аэровокзал с пропускной способностью 100 человек в час и модернизированная взлетно-посадочная полоса стали основными элементами обновленного аэропортового комплекса.

Аэропорт «Талас», построенный в 1979-м для эксплуатации самолетов и вертолетов, не работал после распада Советского Союза. Взлетно-посадочная полоса была закрыта из-за необходимости полной реконструкции и устаревания искусственного покрытия аэродрома. За год удалось восстановить аэродром, обеспечив его соответствие международным стандартам.

Президент отметил, что проект по возрождению аэропортов республики не ограничивается Таласом. Сейчас строят аэровокзальные комплексы международных аэропортов «Каракол» и «Тамчи».

Строительство аэропорта «Нарын» завершено, идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Завершается реконструкция взлетно-посадочных полос аэропортов «Казарман», «Кербен» и «Баткен». Международный аэропорт «Баткен» уже принимает рейсы. Кроме этого, впервые международный аэропорт «Манас» приобрел самолеты Q-400 для внутренних авиаперевозок.