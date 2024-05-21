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Власть

Аэропорт в Таласе открыл президент Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в торжественном открытии аэропорта в Таласе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров заявил, что после длительного перерыва в работе аэропортов в регионах страны правительство совместно с международным аэропортом «Манас» приняло меры по возобновлению авиасообщения. Аэропорт в Таласе стал первым результатом этой работы.


Аэропорт «Талас», построенный в 1979-м для эксплуатации самолетов и вертолетов, не работал после распада Советского Союза. Взлетно-посадочная полоса была закрыта из-за необходимости полной реконструкции и устаревания искусственного покрытия аэродрома. За год удалось восстановить аэродром, обеспечив его соответствие международным стандартам.

Новый аэровокзал с пропускной способностью 100 человек в час и модернизированная взлетно-посадочная полоса стали основными элементами обновленного аэропортового комплекса.

Президент отметил, что проект по возрождению аэропортов республики не ограничивается Таласом. Сейчас строят аэровокзальные комплексы международных аэропортов «Каракол» и «Тамчи».

Строительство аэропорта «Нарын» завершено, идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Завершается реконструкция взлетно-посадочных полос аэропортов «Казарман», «Кербен» и «Баткен». Международный аэропорт «Баткен» уже принимает рейсы. Кроме этого, впервые международный аэропорт «Манас» приобрел самолеты Q-400 для внутренних авиаперевозок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294540/
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