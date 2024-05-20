Садыр Жапаров выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Ибрахима Раиси

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями аятолле Сейед Али Хоссейни Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вашему превосходительству, братскому народу Ирана, семье и близким покойного. Президент Эбрахим Раиси внес огромный вклад в повышение престижа Ирана на мировой арене, его развитие и благополучие народа. Мудрость, забота и доброта Эбрахима Раиси, все его благородные дела для народа Ирана навсегда останутся в нашей памяти. Мы всегда готовы разделить горе братского иранского народа в эти трудные дни», — говорится в телеграмме.

Напомним, в Иране 19 мая пропал один из трех вертолетов из кортежа президента страны Ибрахима Раиси. На его борту находились президент, губернатор провинции Восточный Азербайджан и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан. Сегодня, 20 мая, иранское агентство Mehr сообщило, что президент Ирана Ибрахим Раиси и еще семь человек погибли при крушении вертолета.