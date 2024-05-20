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Общество

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в крушении вертолета

Фото «РБК». Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси и все находившиеся с ним на борту потерпевшего крушение вертолета погибли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

В Иране 19 мая пропал один из трех вертолетов из кортежа президента страны Ибрахима Раиси. На его борту находились президент, губернатор провинции Восточный Азербайджан и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан. По предварительным данным, вертолет «совершил жесткую посадку» на северо-западе страны.

Сегодня поисковые отряды нашли место крушения вертолета. 

Что известно об Ибрахиме Раиси

Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960-го в Мешхеде в семье священнослужителя. Его отец и мать принадлежали сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда.

В пять лет Раиси потерял отца и начальное традиционное образование получил в одном из медресе у себя в Мешхеде. В 15 лет начал учиться в медресе города Кум. Его наставниками были знаменитые аятоллы. У Ибрахима Раиси были также юридическое образование и степень доктора частного права.

Будучи 19-летним фанатичным революционером-фундаменталистом, поддерживал свержение монархии во главе с династией Пехлеви и активно участвовал в Исламской революции 1978-1979 годов. По некоторым сведениям, участвовал или, по крайней мере, поддерживал, как и другие революционеры, захват посольства США в Тегеране и его сотрудников сразу после революции. Участвовал в числе молодых революционеров в «Культурной революции» по тотальному возвращению образа жизни страны и общества в «нормы шиитского ислама».

Работать начал прокурором в 1980-х. Работал на прокурорских должностях в разных регионах и столице. Позже занял должность генпрокурора Ирана.

В мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл Хасану Рухани. На следующих очередных выборах в июне 2021-го одержал победу, набрав 62 процента голосов.

Ранее сообщалось, что в случае смерти Ибрахима Раиси временно исполнять его обязанности будет 70-летний первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Отметим, что президент Ирана — второе по значимости официальное лицо государства (после духовного лидера). В соответствии со статьей 131 иранской конституции в случае смерти главы страны его полномочия переходят к первому вице-президенту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294410/
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