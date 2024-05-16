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Власть

Из-за иностранцев на улицах Бишкека увеличилось количество ДТП — депутат

Депутат Тазабек Икрамов во время пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что на внутреннем рынке труда Кыргызстана стало много граждан из Пакистана и Бангладеш.

Нардеп поинтересовался, выдаются ли им разрешения на работу.

«Есть ли у них разрешения? Поступают ли от трудовой деятельности налоги в бюджет? Сколько мигрантов прибыло? Дайте точную информацию по этим вопросам», — попросил Тазабек Икрамов.

Он добавил, что из-за иностранцев увеличилось количество ДТП.

«Кто им выдал права? Сдавали ли они экзамен на знание ПДД? Надо взять на контроль это или пусть пересдают экзамен», — сказал депутат.

Напомним, в Бишкеке за различные нарушения иностранцев оштрафовали на 1 миллион 248 тысяч 500 сомов. Профилактические мероприятия среди них проводятся в связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных граждан, в целях профилактики и выявления правонарушений и преступлений, совершенных ими, а также постоянной и системной работы по противодействию незаконной миграции в столице.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294123/
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