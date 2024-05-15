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Происшествия

За месяц в Бишкеке оштрафовали иностранцев на более чем 1 миллион сомов

В Бишкеке с 12 апреля 2024 года по сегодняшний день за различные нарушения иностранцев оштрафовали на 1 миллион 248 тысяч 500 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В милиции отметили, что профилактические мероприятия среди иностранных граждан проводятся в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с их участием, а также в целях профилактики и выявления правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами, и постоянной и системной работы по противодействию незаконной миграции в Бишкеке.

«Проведены профилактические мероприятия по соблюдению ПДД среди иностранных граждан, которые работают в службах доставки и передвигаются по городу на мопедах. Также проведены разъяснительные беседы с руководителями служб быстрой доставки по соблюдению законодательства Кыргызской Республики в сфере внешней миграции, в результате чего приостановлена трудовая деятельность более 400 иностранных студентов», — говорится в сообщении.

В милиции добавили, что всего составлено свыше 225 протоколов согласно статьи 431 (нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике или транзитного проезда).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294013/
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