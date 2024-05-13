Минэнерго берет кредит в $80,2 миллиона на развитие возобновляемой энергетики в Кыргызстане. Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил соответствующий законопроект в первом чтении.

Заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев сообщил, что проект «Развитие возобновляемой энергетики Кыргызской Республики» предусматривает привлечение средств Международной ассоциации развития в $80,2 миллионов, из них $67,7 миллиона — кредит МАР, $10 миллионов — кредит Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и $2,5 миллиона — грант ЗКФ.

В рамках соглашения, как отметил чиновник, будут реабилитированы гидроэлектростанции, построены новые ГЭС на $43,2 миллиона. Средства также будут потрачены на развитие возобновляемой энергетики, модернизацию и укрепление соответствующей инфраструктуры ($36,5 миллиона). На институциональное укрепление и поддержку при реализации проекта заложили $1,5 миллиона.