18:31
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Власть

Минэнерго берет кредит в $80,2 миллиона на развитие возобновляемой энергетики

Минэнерго берет кредит в $80,2 миллиона на развитие возобновляемой энергетики в Кыргызстане. Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил соответствующий законопроект в первом чтении.

Заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев сообщил, что проект «Развитие возобновляемой энергетики Кыргызской Республики» предусматривает привлечение средств Международной ассоциации развития в $80,2 миллионов, из них $67,7 миллиона — кредит МАР, $10 миллионов — кредит Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и $2,5 миллиона — грант ЗКФ.

В рамках соглашения, как отметил чиновник, будут реабилитированы гидроэлектростанции, построены новые ГЭС на $43,2 миллиона. Средства также будут потрачены на развитие возобновляемой энергетики, модернизацию и укрепление соответствующей инфраструктуры ($36,5 миллиона). На институциональное укрепление и поддержку при реализации проекта заложили $1,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293839/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Новую спецтехнику получило Министерство энергетики Кыргызстана
Кабмин получит кредит под 1 процент, а фермерам займы выдадут под 8 процентов
Цифра дня. $660 миллионов получил Кыргызстан за 15 лет от ЕФСР
В Кыргызстане увеличен срок аренды земельных участков для строительства ВИЭ
Цифра дня. 51 миллиард сомов микрокредитов выдали в 2023 году
Глава кабмина просит Минэнерго заранее предупреждать граждан об отключении света
Глава Минэнерго берет на работу только своих земляков — Эльвира Сурабалдиева
Тепловую электростанцию «Чалдовар» хотят построить при помощи России
Глава Минэнерго рассказал, когда перестанут отключать свет в городах и селах
Глава Минэнерго ответил, почему у «Газторг Сервис» не отозвали лицензию
Популярные новости
Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не&nbsp;министр обороны Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны
Доверие на&nbsp;деле, а&nbsp;не&nbsp;на&nbsp;бумаге. О&nbsp;чем говорил Садыр Жапаров в&nbsp;Москве Доверие на деле, а не на бумаге. О чем говорил Садыр Жапаров в Москве
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 мая
Президент рассказал, почему не&nbsp;проводил опрос об&nbsp;изменении флага Президент рассказал, почему не проводил опрос об изменении флага
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
13 мая, понедельник
18:20
В Свердловском районе Бишкека новый аким В Свердловском районе Бишкека новый аким
18:13
В мэрии Бишкека объяснили запрет использования личного транспорта сотрудниками
17:58
Контрабанду крупной партии телефонов пресекли в Баткенской области
17:36
Минэнерго берет кредит в $80,2 миллиона на развитие возобновляемой энергетики
17:13
Чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике. У кыргызстанцев четыре медали