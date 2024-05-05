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Власть

Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос

Садыр Жапаров решил поинтересоваться у кыргызстанцев, поддерживают ли они проект нового пирса в туристическом центре «Рух Ордо» на Иссык-Куле. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, он инициирует голосование, потому что информация о реконструкции вызвала неоднозначную реакцию у граждан.

Садыр Жапаров пояснил, что год назад комплекс «Рух Ордо» в Чолпон-Ате перешел в собственность государства. Он при прежнем владельце заметно обветшал, потому решено было начать ремонт.

Новый пирс станет самым большим на побережье. Он будет иметь форму национального кыргызского музыкального инструмента — комуза. На причале построят ресторан в форме юрты, там будут подавать только национальные блюда.

«Обслуживающий персонал будет носить национальную одежду. Словом, мы начали работать над созданием туристического комплекса, отражающего наш национальный колорит. Буквально вчера ознакомился с ходом работ», — сообщил президент.

Он добавил: пресс-секретарь рассказал о том, что в соцсетях критикуют новый пирс.

«Поэтому я решил провести опрос среди людей. Кто поддерживает, голосуйте за, кто не поддерживает, — против. Мы учтем пожелания большинства. Если большинство проголосует против, то изменить проект — дело пяти секунд», — написал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293241/
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