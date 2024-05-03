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Власть

Акылбек Жапаров встретился с руководителями энергокомпаний Франции и ОАЭ

Председатель кабмина Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Ташкент (Республика Узбекистан) встретился с вице-президентом по странам Европы и Центральной Азии французской энергетической компании Elektricite de France (EDF) Марком Жираром и руководителем компании Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и реализации совместных энергетических проектов.

В частности, речь шла о трехстороннем меморандуме о сотрудничестве в области энергетики, подписанном в декабре 2023 года в Дубае в рамках Всемирного саммита по климату.

«Кабинет министров приветствует намерение EDF и Masdar о сотрудничестве с Кыргызстаном и окажет содействие при инвестировании в гидроэнергетику и проекты по возобновляемым источникам энергии в Кыргызской Республике», — сказал Акылбек Жапаров.

Руководители компаний выразили заинтересованность в открытии представительств EDF и Masdar в Кыргызстане с целью создания прочной основы для развития сотрудничества и выразили готовность поддержать крупные энергетические проекты в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293131/
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