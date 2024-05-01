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Власть

Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии

Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии. По словам Марата Иманкулова, к ним относятся разжигающие межнациональные конфликты глобальные силы, развязывание межрелигиозных конфликтов и попытки переписать историю.

Страны Центральной Азии могут столкнуться с такими угрозами безопасности, как разжигающие межнациональные конфликты глобальные силы, развязывание межрелигиозных конфликтов и попытки переписать историю.

«Есть два типа таких угроз. Первое, когда есть глобальные силы, заинтересованные в расшатывании страны через межнациональные конфликты. Как у нас это уже было в Кыргызстане. В 1990-е и 2010-е годы мы пережили серьезные потрясения. Это создает угрозы вплоть до широкомасштабной гражданской войны», — сказал он.

Вторым сценарием, по его словам, является развязывание межрелигиозных конфликтов. «Это навязывание своих ценностей по принципу «разделяй и властвуй». Посеяли раздор и пошло-поехало. Это самые опасные виды конфликтов. Это, если хотите, борьба за умы. Это идеология», — добавил секретарь Совбеза КР.

Кроме того, угрозой являются попытки отдельных сил переписать историю, отметил он. «Глобалисты собираются переписать итоги Второй мировой войны, это опять же чревато большими последствиями, вплоть до начала новой войны», — считает Марат Иманкулов. Поэтому страны-союзники должны «не дать им возможность это реализовать».

«Приведу пример: наши отцы и деды во время Второй мировой войны, у нас ее называют Великой Отечественной, отстояли страну. Была попытка фашисткой Германии насильственным путем, путем агрессии захватить, и да, они далеко продвинулись, чуть не захватили Москву, но общими усилиями народов Советского Союза мы их отбросили и Знамя Победы водрузили в их логове. Вооруженным путем тогда не получилось, но, видимо, бесшабашные политики, к сожалению, есть такие, пошли другим путем», — подчеркнул Марат Иманкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293080/
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