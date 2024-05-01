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Власть

Акылбек Жапаров 2-3 мая с рабочим визитом посетит Узбекистан

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров 2-3 мая с рабочим визитом посетит Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках визита Акылбек Жапаров примет участие в 11-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном и третьем международном инвестиционном форуме в Ташкенте.

В рамках мероприятий запланированы двусторонние встречи с представителями правительства РУз и переговоры с руководителями международных компаний, работающих в энергетической и строительной отраслях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293042/
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