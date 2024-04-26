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Власть

Кара-Суйский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша

В воскресенье, 28 апреля, пройдут внеочередные выборы по Кара-Суйскому избирательному округу № 9.

Мандат стал вакантным после того, как Искендер Матраимов сложил полномочия.

В выборах участвует семь кандидатов.

1
Сталбек Ажимаматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Сталбек Ажимаматов

Директор ОсОО «Евразия Строй Групп». Ранее работал статистиком-экономистом айыл окмоту Нариман Кара-Суйского района.

2
Бакытбек Бакир

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Бакир
Брат экс-депутата Жогорку Кенеша Турсунбая Бакир уулу, который баллотируется по Ошскому округу. Род деятельности, указанный в заявлении, — пенсионер и индивидуальный предприниматель. Работал общественным помощником депутата Собрания народных представителей ЖК Арапбая Толонова, юристом в Жогорку Кенеше. Руководил предвыборными штабами Турсунбая Бакир уулу и Арапбая Толонова.

Второй раз баллотируется в депутаты КР по Кара-Суйскому избирательному округу № 9.

3
Толкун Эргешов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Толкун Эргешов

Начальник межрегионального управления службы юридической помощи при Министерстве юстиции. До этого работал в управление внутренних дел Ошской области. Баллотировался в парламент в 2021 году.

4
Раимжан Курбанов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Раимжан Курбанов

Президент общества «Кыргыз тили».

5
Рустам Мамазакиров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Рустам Мамазакиров

Временно безработный. В поисковых системах можно найти информацию о том, что он был доцентом кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОшГУ, старшим преподавателем филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в Оше. В 2016-2017 годах — консультант депутата Жогорку Кенеша.

6
Илимбек Кубанычбеков

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Илимбек Кубанычбеков

Помощник депутата Жогорку Кенеша. В 2020 году участвовал в выборах от партии «Кыргызстан». Дважды был депутатом Ак-Ташского айыльного кенеша.

7
Турдубек Орунбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Турдубек Орунбаев

Частный предприниматель. В базе данных Минюста числится одним из учредителей социально-политической партии «Сила в единстве». В апреле 2021 года баллотировался в Ошский горкенеш от партии «Ынтымак».
Ссылка: https://24.kg/vlast/292725/
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