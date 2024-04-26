Баткенский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша

В воскресенье, 28 апреля, пройдут внеочередные выборы по Баткенскому избирательному округу № 2.
Мандат стал вакантным после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Нурлана Ражабалиева на основании поданного им заявления.
В выборах участвует 10 кандидатов.
Директор ОФ «Геопарк Мадыген». В разные годы работал главой аыйл окмоту Самаркандек, акимом Баткенского района, первым заместителем полномочного представителя президента в Баткенской области. Баллотировался в депутаты на прошлых выборах.
Пенсионер. В разные годы работал горным мастером, главным инженером и начальником рудника Хайдарканского ртутного комбината, Кадамджайского сурьмяного комбината, участвовал в крупномасштабном взрыве на Камбаратинской ГЭС-1, был начальником буровзрывных работ на альтернативной дороге север — юг, делегатом Народного курултая.
Пенсионер. В 2017-2019 годах был главой Кара-Бакского айыл окмоту. В разные годы работал главным бухгалтером, главным налоговым инспектором и главным земельным специалистом.
Директор ОсОО «Комфорт Хаус». В 2020 году был в списке партии «Мекенчил», которую в то время возглавлял Камчыбек Ташиев. В ноябре 2021-го числился среди кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан», в 2018-2019 годах работал юристом в парламентской фракции «Республика Ата Журт».
Директор IT-школы «Санарип Академия». В 2015-2020 годах — председатель общественного молодежного объединения «Нур Элет». Баллотируется по этому округу второй раз.
Старший мастер профессионального лицея № 57 города Баткена. В 2016-2019 годах — депутат Баткенского городского кенеша.
Председатель Исхак-Полотханского айыльного кенеша. До этого работал частным предпринимателем, учителем истории в школе.
Частный предприниматель.
Генеральный директор ОсОО Jazeera Travel. Работал генеральным директором компании «Барып-Тур Авиабилеты и Туры» был начальником управления труда в Министерстве труда, преподавателем в КНУ.
Частный предприниматель, мастер спорта. В 2010-2017 годах работал юристом в Академии государственного управления при президенте КР.