Кабмин ответил Тазабеку Икрамову на его обвинения о краже законопроектов

В кабмине ответили депутату Жогорку Кенеша Тазабеку Икрамову, который на заседании комитета по соцполитике в парламенте заявил о том, что кабинет министров ворует законопроект нардепа.

Служба информационной политики администрации президента сообщила, что проект закона, инициированный кабмином, разработан во исполнение решения Конституционного суда КР от 28 декабря 2022 года.

«Решение Конституционного суда направлено председателю кабинета министров 7 апреля 2023 года. Согласно части 2 статьи 52 конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской Республики», акты КС обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 ноября 2023 года глава кабмина Акылбек Жапаров направил на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс». Проект закона принят во втором чтении 11 апреля 2024 года.

Законопроект, инициированный депутатом Тазабеком Икрамовым и рядом парламентариев, поступил в администрацию президента для дачи официального заключения 4 декабря 2023 года.

Проект инициирован 7 марта 2024 года и в настоящее время находится в режиме первого чтения. «В связи с чем отмечаем, что утверждение депутата о том, что кабинет министров ворует его законопроект, абсолютно не соответствует действительности. Проект закона, инициированный кабмином, и проект, инициированный депутатами Жогорку Кенеша, не схожи между собой и имеют существенные различия», — подчеркнули в кабмине.

И добавили, что проект, инициированный кабмином, предусматривает более строгое наказание в отношении родителей, уклоняющихся от содержания детей, в отличие от законопроекта, инициированного депутатами Жогорку Кенеша.

Напомним, 22 апреля депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икраамов на заседании комитета по соцполитике во время рассмотрения проекта закона об алиментах возмутился тем, что кабинет министров не давал заключение по законопроекту шесть месяцев.

«Мы подняли этот законопроект, он долго находился на общественном обсуждении. Но кабмин не давал заключение шесть месяцев. При этом у них не было ни идей, ни предложений. Держат наш документ полгода, а потом за это время воруют наши идеи и приносят нам же. Это просто позор! Либо сами разрабатывайте законопроект, либо не воруйте документы, которые инициирует депутат», — сказал Тазабек Икрамов.