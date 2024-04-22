Депутат Тазабек Икрамов на заседании комитета по соцполитике Жогорку Кенеша возмутился тем, что кабинет министров не давал заключение по законопроекту шесть месяцев.

Парламентарии рассматривали в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам регулирования алиментных обязательств».

«Мы подняли этот законопроект, он долго находился на общественном обсуждении. Но кабмин не давал заключение шесть месяцев. При этом у них не было ни идей, ни предложений. Держат наш документ полгода, а потом за это время воруют наши идеи и приносят нам же. Это просто позор! Либо сами разрабатывайте законопроект, либо не воруйте документы, которые инициирует депутат», — сказал Тазабек Икрамов.

Нардеп Нилуфар Алимжанова согласилась с коллегой.

Председатель комитета Винера Раимбачаева добавила, что сегодня плательщики алиментов убегают от ответственности и госорганы сами дают этому путь.

«Например, женщина с двумя детьми обратилась, чтобы ей выплатили алименты. Суды — областной и районный — какими-то способами дали сбежать алиментщику за границу. Кто будет наказан за это? Кто контролирует? Мужчины должны быть ответственными», — подчеркнула она.