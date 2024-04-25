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Власть

Кыргызстан построит школу в Карабахе в дар Азербайджану

Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени в основание будущей средней школы в местности Хыдырлы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония началась с приветствия глав государств акынами-импровизаторами на кыргызском и азербайджанском языках.

Главы государств ознакомились с проектом строительства школы, подписали послания будущим поколениям, которые были помещены в капсулы времени. Президенты одновременно опустили капсулы в основание будущей школы, а затем, нажав на специальные кнопки, дали старт строительству.

Школа будет построена в качестве дара братскому народу Азербайджана от Кыргызстана.

Двухэтажная школа рассчитана на 22 учебных кабинета. Планируется, что в учебном заведении будут размещены спортивный и актовый залы, библиотека, лаборатории, а также кабинеты информатики и начальной военной подготовки. На территории школы построят спортивную площадку, беседку и котельную.

Село Хыдырлы в ходе Карабахской войны в 1993 году было занято армянскими вооруженными силами и до 2020 года находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В 2020 году эти территории вернулись под контроль Азербайджана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292655/
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