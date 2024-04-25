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Власть

Владельцам электромобилей будут предоставлять льготы и выдавать зеленые номера

Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», «О дорожном движении в Кыргызской Республике)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 14 марта 2024 года.

Принятым законом предусматривается предоставление льгот при пользовании колесными транспортными средствами с электрическими двигателями, создание зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Также, согласно проекту, при государственной регистрации вводится выдача специальных зеленых государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292626/
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