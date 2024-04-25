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Власть

Депутат предлагает ликвидировать в Кыргызстане институт госнотариусов

Депутат Кубанычбек Самаков на заседании парламента предложил ликвидировать институт государственных нотариусов.

«Можно повысить квалификацию частных нотариусов и ликвидировать государственные. Сейчас и так в некоторых регионах вы распределяете и передаете права частным нотариусам. Может, всем поставить такое требование?» — обратился к замминистра юстиции Орозбеку Сыдыкову нардеп.

Чиновник ответил, что в соседних странах нет института государственных нотариусов. В будущем в КР тоже передадут полномочия госнотариусов частным.

«Мы тоже в будущем поэтапно перейдем к такому. Но сначала нам надо ввести локальные лицензии. Сейчас по республике нам не хватает 120 частных нотариусов. После принятия законопроекта на следующем этапе в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде планируем госнотариусы перевести в частные», — сказал Орозбек Сыдыков.

Парламентарий предложил не делить на этапы и начать процесс сейчас, так как во всех областях к нотариусам большие очереди, жители вынуждены ждать неделями.

«Мы выявили 20 кризисных районов, там только один частный нотариус либо его вообще нет. Например, по международному стандарту есть норма — на 20 тысяч населения один нотариус», — отметил замглавы Минюста.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292609/
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