В закон о нотариате внесли изменения. Жогорку Кенеш одобрил поправки

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О нотариате» в третьем чтении.

Документ разработан в целях гуманизации при отзыве и выдаче лицензий на право занятия нотариальной деятельностью.

Проектом предлагается установить, что нотариусом не может быть лицо, ранее совершившее умышленное преступление, независимо от того, снята либо погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Кроме того, пересмотрен срок приостановления действия лицензии частных нотариусов, что позволит обеспечить пропорциональное реагирование на выявленные нарушения в их профессиональной деятельности и установить четкие временные рамки для дисциплинарных мер в отношении частных нотариусов.

Закон о нотариате также дает частным нотариусам возможность осуществлять те же нотариальные действия, что и государственным. Такое равноправие направлено на сокращение очередей, обеспечение доступности, оперативности и высокого качества нотариальных услуг для населения.