14:50
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Власть

В закон о нотариате внесли изменения. Жогорку Кенеш одобрил поправки

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О нотариате» в третьем чтении.

Документ разработан в целях гуманизации при отзыве и выдаче лицензий на право занятия нотариальной деятельностью.

Проектом предлагается установить, что нотариусом не может быть лицо, ранее совершившее умышленное преступление, независимо от того, снята либо погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Кроме того, пересмотрен срок приостановления действия лицензии частных нотариусов, что позволит обеспечить пропорциональное реагирование на выявленные нарушения в их профессиональной деятельности и установить четкие временные рамки для дисциплинарных мер в отношении частных нотариусов.

Закон о нотариате также дает частным нотариусам возможность осуществлять те же нотариальные действия, что и государственным. Такое равноправие направлено на сокращение очередей, обеспечение доступности, оперативности и высокого качества нотариальных услуг для населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292601/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат возмущен отсутствием главы МЧС на заседании Жогорку Кенеша
Учителям-пенсионерам сократят нагрузку. Депутат считает это нелогичным
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
Органы прокуратуры возбудили четыре дела в отношении депутатов Жогорку Кенеша
Разборки в Жогорку Кенеше. Депутаты нажимали кнопки друг за друга
За питание в детсадах будут платить не только родители. Депутаты одобрили проект
В Жогорку Кенеше с 2026 года заработает система распознавания лиц
В Бишкеке госнотариус лишил наследства трех детей-сирот — Генпрокуратура
Жогорку Кенеш проверит Минздрав. Депутаты создадут новую комиссию
Популярные новости
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о&nbsp;роспуске парламента Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Генеральный прокурор получил выговор от&nbsp;президента Генеральный прокурор получил выговор от президента
Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия
Самокатчиков будут штрафовать за&nbsp;нарушение ПДД. Комитет ЖК&nbsp;одобрил законопроект Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект
Бизнес
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
25 апреля, четверг
14:43
В закон о нотариате внесли изменения. Жогорку Кенеш одобрил поправки В закон о нотариате внесли изменения. Жогорку Кенеш одо...
14:19
Когда пенсионеры новых районов Бишкека получат льготы на проезд. Ответ мэрии
14:02
Много ли в Кыргызстане праздников? Опрос 24.kg
13:35
Экс-глава Шаркского айыл окмоту предлагал взятку в $20 тысяч сотруднику ГКНБ
13:20
Основные причины схода селей в Кыргызстане назвал заместитель главы МЧС