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Власть

Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходить по тоям

На заседании коллегии администрации президента глава кабинета министров Акылбек Жапаров запретил членам правительства ходить по тоям.

По его словам, все указы и поручения главы государства должны исполнять качественно и в срок. Отдельно глава кабмина остановился на указе Садыра Жапарова о запрете забоя скота и расточительства при проведении тоев.

«Видите, что где-то расточительство, не появляйтесь там. Не ходите по тоям», — сказал Акылбек Жапаров.

В феврале 2022 года в Кыргызстане подписан указ президента и вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий. Цель — повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.

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