Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша одобрил в третьем чтении законопроект, направленный на урегулирование вопросов, связанных с эксплуатацией электросамокатов.

Поправки вносят в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике» и Кодекс КР о правонарушениях. Инициаторы — депутаты Марлен Маматалиев, Медербек Саккараев, Медетбек Алиев, Дастанбек Бекешев и Сеидбек Атамбаев.

Отмечается, что документы разработали для урегулирования вопросов, связанных с эксплуатацией электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных подобных устройств.

По проекту нарушителей ПДД будут штрафовать на 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов), за нарушение в пьяном виде — 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов).

Компании, которые предоставляют мобильные средства передвижения в аренду, могут обязать проводить инструктаж арендаторов и ввести ограничения по возрасту.

Депутаты поддержали законопроект, отметив участившиеся случаи ДТП с пострадавшими в результате передвижения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Докладчики отметили, что для передвижения электросамокаты и гироскутеры должны использовать велодорожки.

Документ в ближайшее время поступит на рассмотрение Жогорку Кенеша.