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Власть

Великобритания вдвое увеличит финансирование проектов в Кыргызстане

Великобритания в два раза увеличит финансирование проектов в Кыргызстане. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. 

По его словам, он обсудил с руководством Кыргызстана вопросы безопасности, прописанные в уставе ОБСЕ. 

Целью своего визита Кэмерон назвал увеличение Великобританией финансирования обучения английскому языку. А также поддержки бизнеса, чтобы они могли создавать в стране рабочие места. 

Он отметил, что намечаются проекты в сквере сохранения климата, чтобы это было выгодно не только Кыргызстану с большим водным потенциалом, но и соседним странам.

«Я думаю, между Кыргызстаном и Британией начинается крепкое сотрудничество»,— заключил Дэвид Кэмерон. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/292301/
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