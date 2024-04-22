Великобритания вдвое увеличит финансирование проектов в Кыргызстане

Великобритания в два раза увеличит финансирование проектов в Кыргызстане. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
По его словам, он обсудил с руководством Кыргызстана вопросы безопасности, прописанные в уставе ОБСЕ.
Целью своего визита Кэмерон назвал увеличение Великобританией финансирования обучения английскому языку. А также поддержки бизнеса, чтобы они могли создавать в стране рабочие места.
Он отметил, что намечаются проекты в сквере сохранения климата, чтобы это было выгодно не только Кыргызстану с большим водным потенциалом, но и соседним странам.
«Я думаю, между Кыргызстаном и Британией начинается крепкое сотрудничество»,— заключил Дэвид Кэмерон.