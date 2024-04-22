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Власть

Советбек Рустамбек уулу стал депутатом Жогорку Кенеша

ЦИК передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Советбеку Рустамбек уулу. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Советбек Рустамбек уулу зарегистрирован в качестве депутата ЖК, ему выданы удостоверение и нагрудный знак.

Советбек Рустамбек уулу стал депутатом от фракции «Ишеним» вместо Эмилбека Джусупова, который сдал мандат.

Из открытых источников известно, что Советбек Рустамбек уулу являлся частным предпринимателем. В 2019 году его избрали вице-президентом Национальной федерации по борьбе на поясах алыш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292235/
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