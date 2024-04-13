Авария на ТЭЦ Бишкека. Кабмин утвердил заключение комиссии

Решением кабинета министров одобрено заключение межведомственной комиссии по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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Согласно заключению, выявлены ряд технических нарушений на объекте и нарушения организационного характера:

без согласования с диспетчером центральной диспетчерской службы ОАО «НЭСК» выведен в резерв котлоагрегат № 18;

не проведен целевой инструктаж дежурному персоналу согласно технологической карте по снятию и установке поворотной заглушки на газопроводе к котлам № 14-24;

не контролировались оперативные переключения по вводу в работу котлоагрегата № 18 в соответствии с правилами техники эксплуатации, техники безопасности, должностными и производственными инструкциями;

в нарушение требований должностной инструкции старшего машиниста котельного цеха не обеспечена безаварийная работа котельного оборудования;

в оперативном журнале не произведена запись по погашению и растопке котлоагрегата № 18 в нарушение требований инструкции по эксплуатации котельной установки;

предварительно не продув газопровод, самостоятельно, без контролирующего лица дежурный персонал приступил к включению газовых горелок котлоагрегата № 18 в нарушение требований инструкции по эксплуатации котельной установки;

персонал находился на рабочем месте без спецодежды с огнеустойчивой пропиткой для защиты от термических ожогов.

За некачественное исполнение функциональных обязанностей межведомственная комиссия рекомендовала объявить выговор министру энергетики Таалайбеку Ибраеву и строгий выговор его заместителю Таалайбеку Байгазиеву.