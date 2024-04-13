Авария на ТЭЦ Бишкека. Кабмин утвердил заключение комиссии

Решением кабинета министров одобрено заключение межведомственной комиссии по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно заключению, выявлены ряд технических нарушений на объекте и нарушения организационного характера:
- без согласования с диспетчером центральной диспетчерской службы ОАО «НЭСК» выведен в резерв котлоагрегат № 18;
- не проведен целевой инструктаж дежурному персоналу согласно технологической карте по снятию и установке поворотной заглушки на газопроводе к котлам № 14-24;
- не контролировались оперативные переключения по вводу в работу котлоагрегата № 18 в соответствии с правилами техники эксплуатации, техники безопасности, должностными и производственными инструкциями;
- в нарушение требований должностной инструкции старшего машиниста котельного цеха не обеспечена безаварийная работа котельного оборудования;
- в оперативном журнале не произведена запись по погашению и растопке котлоагрегата № 18 в нарушение требований инструкции по эксплуатации котельной установки;
- предварительно не продув газопровод, самостоятельно, без контролирующего лица дежурный персонал приступил к включению газовых горелок котлоагрегата № 18 в нарушение требований инструкции по эксплуатации котельной установки;
- персонал находился на рабочем месте без спецодежды с огнеустойчивой пропиткой для защиты от термических ожогов.
За некачественное исполнение функциональных обязанностей межведомственная комиссия рекомендовала объявить выговор министру энергетики Таалайбеку Ибраеву и строгий выговор его заместителю Таалайбеку Байгазиеву.