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Власть

Бактыбека Чойбекова лишат мандата. Горсуд оставил его жалобу без удовлетворения

Бишкекский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу депутата Жогорку Кенеша Бактыбека Чойбекова на решение Административного суда.

Ранее сообщалось, что Административный суд столицы признал итоги парламентских выборов двухлетней давности по Таласскому округу недействительными, удовлетворив заявление кандидата в депутаты Эмилбека Абдыкадырова.

Бишкекский горсуд оставил в силе решение Административного суда.

22 февраля экс-мэр города Эмилбек Абдыкадыров обратился в ЦИК с просьбой рассмотреть и признать результаты выборов по кандидату Бактыбеку Чойбекову недействительными. В своем заявлении он отметил, что установлены факты подкупа голосов в период выборов по кандидату от Таласского округа Бактыбека Чойбекова.

Напомним, что в 2021 году Эмилбек Абдыкадыров был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Таласскому округу. Однако наибольшее количество голосов набрал тогда Бактыбек Чойбеков — 34,65 процента. В настоящее время он является депутатом парламента VII созыва.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291199/
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