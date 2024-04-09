Садыр Жапаров принял премьер-министра Казахстана. О чем говорили

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении и углублении сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и других областях, которые представляют взаимный интерес.

Глава государства, отмечая приверженность Кыргызстана к расширению и укреплению сотрудничества с Казахстаном, подчеркнул, что для Кыргызстана Казахстан — это не только братское государство, но и один из основных торговых партнеров.

Стороны взаимно подчеркнули поступательный рост товарооборота между государствами за последние годы и выразили заинтересованность в дальнейшем стремлении по доведению взаимной торговли до $2 миллиардов за счет проведения совместных инвестиционных и промышленных проектов.

В рамках развития культурно-гуманитарных связей Садыр Жапаров призвал укреплять дружбу и стремиться к тому, чтобы кыргызы гордились казахами, а казахи — кыргызами.

Премьер-министр Казахстана передал теплые слова приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и выразил благодарность за братскую помощь в связи с наводнениями в регионах Казахстана.

В заключении Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что результаты визита и совместная работа правительств будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между странами.