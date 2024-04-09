Премьер-министр Казахстана впервые прибыл в Кыргызстан с визитом

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Кыргызстан. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе кабмина.

Олжас Бектенов находится в КР с рабочим визитом. Для освещения поездки кабмин аккредитовал только государственные СМИ. Отметим, это первый визит Олжаса Бектенова в Кыргызстан в качестве премьер-министра.

В Государственной резиденции «Ала-Арча» сейчас проходят переговоры председателя кабинета министров Акылбека Жапарова и Олжаса Бектенова. Стороны обсуждают актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Основной темой обсуждения стал предстоящий визит президента Садыра Жапарова в Казахстан.

Глава кабмина поздравил Олжаса Бектенова с назначением на должность премьер-министра и поблагодарил за поддержку, оказанную казахской стороной в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека в феврале 2024 года.