Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с визитом

18-19 апреля состоится официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе главы государства.

При этом посол КР в РК Дастан Дюшекеев рассказал журналистам, что в рамках визита президенты двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.