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Власть

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с визитом

18-19 апреля состоится официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе главы государства.

При этом посол КР в РК Дастан Дюшекеев рассказал журналистам, что в рамках визита президенты двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291115/
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