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Власть

Минтранс обещает ввести онлайн-оплату в тоннелях в течение двух месяцев

Министерство транспорта введет онлайн-оплату в тоннелях в течение двух месяцев. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев.

Он отметил, что за год через тоннели на трассе Бишкек — Ош проезжают 1 миллион 100 тысяч машин. В 2023-м от оплаты проезда поступило 157 миллионов сомов.

«Для ликвидации коррупционных элементов разработали программу. Установим ее в течение двух месяцев. Это позволит оплачивать проезд с помощью QR-кода и карт. Таким образом, там не будет кассиров, которые принимают оплату наличными», — сказал Ырысбек Бариев.

Он заметил, что с сокращением числа льготников, которым разрешен бесплатный проезд по тоннелям, ожидается увеличение поступлений минимум на 5 миллионов 600 тысяч сомов.

Напомним, в феврале 2023 года замминистра транспорта Ырысбек Бариев давал слово депутатам ЖК, что если до лета не автоматизируют оплату проезда на постах «Сосновка» и «Кара-Куль», то сложит полномочия.

Отметим, автоматизировать оплату проезда через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу чиновники обещают с 2017-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291079/
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