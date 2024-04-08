Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития по проекту «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» и грантового соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития по проекту «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве», подписанных 13 декабря 2023 года в Бишкеке.

По словам заместителя председателя кабмина — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева, сумма проекта составляет $40 миллионов: льготный кредит и грант — по $20 миллионов, софинансирование кабинета министров— $850 тысяч. Срок кредита — 32 года. Льготный период — восемь лет. Ставка — 1 процент годовых в течение льготного периода и 1,5 процента годовых в последующий период. Количество платежей — два раза в год.

Бакыт Торобаев подчеркнул, что заемщиками кредитных средств смогут выступить торгово-логистические центры, владельцы складов, первичные переработчики, заготовители, агрегаторы, логистические компании, другие субъекты производственно-сбытовых цепочек плодоовощеводства.

Депутат Гуля Кожокулова поинтересовалась, почему только ОАО «Айыл Банк» будет финансировать кредиты и насколько они будут доступны сельхозпроизводителям.

Заместитель министра финансов Руслан Татиков сообщил, что одним из признаков выбора «Айыл Банка» является разветвленная сеть банка, имеющего офисы во всех регионах страны. «Из $36 миллионов «Айыл Банк» реализует только $23 миллиона, остальные средства пойдут через другие банки», — сказал он.

Отмечается, что заемщики смогут получить кредит на десять лет под 8 процентов годовых.

По итогам обсуждения законопроект одобрен в первом чтении.