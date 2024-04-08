В Бишкеке появятся три новые трассы. Глава кабмина проверил ход работ

Глава кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда улиц Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, главе кабмина представили проект по пробивке улицы Бакаева вдоль железной дороги от улицы Льва Толстого до улицы Боконбаева, а также улицы Фучика от улицы Льва Толстого до улицы Товарной через железную дорогу.

Акылбек Жапаров отметил, что при проектировке улиц необходимо учитывать недавнее расширение территории столицы и ежегодное увеличение количества автомобилей.

Он поручил провести инвентаризацию всех объектов, находящихся в ведении муниципалитета.

С 24 марта в Бишкеке начали работы по строительству моста на улице Шукурова через Восточный БЧК с выходом на улицу Медерова.

Ранее в мэрии сказали, что в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.

В дальнейшем планируется, что от улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого, где ее соединят с улицей Суюмбаева. Ранее в мэрии сказали, что в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.