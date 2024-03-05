В Бишкеке появятся три новые трассы, соединяющие северную и южную части города

В Бишкеке появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.

«Например, улицу Карадарьинскую и Суюмбаева соединят между собой через железную дорогу, а также начнется строительство моста через улицу Шукурова с выводом на улицу Медерова. Проектная ширина составляет 15 метров с учетом тротуаров. Проект моста подготовлен, прошел государственную экспертизу, объявлен конкурс. Документы вскроют 6 марта и выберут подрядную организацию. Улица Шукурова — главная улица районного значения. Ее нижняя часть примыкала к каналу и упиралась в тупик. Реализация проекта соединит улицы Ахунбаева и Медерова. От улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого», — рассказали в муниципалитете.

Ранее в мэрии сообщали о начале подготовительных работ по пробивке улиц Фучика (от улицы Толстого до улицы Товарной) и Бакаева (от улицы Толстого до улицы Боконбаева).