15:10
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Общество

В Бишкеке появятся три новые трассы, соединяющие северную и южную части города

В Бишкеке появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.

«Например, улицу Карадарьинскую и Суюмбаева соединят между собой через железную дорогу, а также начнется строительство моста через улицу Шукурова с выводом на улицу Медерова. Проектная ширина составляет 15 метров с учетом тротуаров. Проект моста подготовлен, прошел государственную экспертизу, объявлен конкурс. Документы вскроют 6 марта и выберут подрядную организацию. Улица Шукурова — главная улица районного значения. Ее нижняя часть примыкала к каналу и упиралась в тупик. Реализация проекта соединит улицы Ахунбаева и Медерова. От улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого», — рассказали в муниципалитете.

Ранее в мэрии сообщали о начале подготовительных работ по пробивке улиц Фучика (от улицы Толстого до улицы Товарной) и Бакаева (от улицы Толстого до улицы Боконбаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288315/
просмотров: 621
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на состояние дорог. В мэрии обещают ямочный ремонт
В Бишкеке заново отремонтируют дороги и тротуары на некоторых улицах
В Бишкеке планируют пробить две улицы через железную дорогу
В Бишкеке после ремонта открыли улицу Мажурум-Тал и переулок Февральский
В Бишкеке после ремонта открыли для проезда улицу Кишиневскую
Мэрия Бишкека планирует расширить пять центральных дорог
Яма на улице Манаса в Бишкеке создает пробки
Тротуары преткновения. Бишкекчане жалуются на затягивание работ
Мэрия обещает завершить ремонт тротуаров в Бишкеке до 10 октября
В Бишкеке впервые строится дорога на средства строительных компаний
Популярные новости
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Какая погода нас ждет в&nbsp;марте и&nbsp;чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;весны Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
5 марта, вторник
15:10
Жетиген Бакиров назначен членом правления Кыргызско-Узбекского фонда развития Жетиген Бакиров назначен членом правления Кыргызско-Узб...
15:09
Депутат недоволен, что замдиректора «Газпром Кыргызстан» игнорирует его
14:47
В Бишкеке появятся три новые трассы, соединяющие северную и южную части города
14:27
Почти 100 нотариусов привлечены к ответственности за незаконные действия
14:08
Сделать единую стоимость услуг частных и госнотариусов предлагает депутат