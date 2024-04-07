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Власть

Судью, подозреваемую в вымогательстве взятки, президент отстранил от должности

Президент временно отстранил от должности судью Свердловского районного суда Бишкека Алму Кадыркулову. Соответствующий указ подписан.

Согласно документу, судья отстранена от должности после дачи согласия Советом судей на привлечение ее к уголовной ответственности.

Совет судей рассмотрел представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Свердловского районного суда Бишкека А.К., которая подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 337 (злоупотребление должностным положением) и  статьей 343 (вымогательство взятки) УК КР.

Представление надзорного органа удовлетворено.

Ранее в пресс-центре ГКНБ сообщили о задержании судьи Свердловского районного суда А.К. по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. По версии следствия, она вымогала $12 тысяч. Вместе с ней задержали адвоката, выступавшего в качестве посредника.

Алму Кадыркулову заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 20 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290978/
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