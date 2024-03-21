За вымогательство взятки в особо крупном размере задержана судья Свердловского районного суда Бишкека. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 20 марта по возбужденному уголовному делу Генеральной прокуратурой по факту вымогательства $12 тысяч задержаны судья К.А.К. и адвокат Г.М.В., выступавшая в роли посредника.

Установлено, что служитель Фемиды с целью осуществления конспиративной беседы с адвокатом, в отсутствии всевозможных камер видеонаблюдения, проводила встречи в уборной комнате, где делили деньги, полученные от отдельных обвиняемых за положительное вынесение приговора в их пользу.

21 марта на основании решения Совета судей судья К.А.К. постановлением Первомайского районного суда заключена под стражу в СИЗО ГКНБ КР до 20 мая.

Отметим, под инициалы К.А.К. подходит фамилия судьи Свердловского райсуда Алмы Камчыбековны Кадыркуловой.