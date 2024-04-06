На развитие Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов

По инициативе президента на развитие городов Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов. Об этом напомнили в пресс-службе кабмина.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по актуальным вопросам развития двух городов.

Из выделяемых бюджетных средств в городе Кара-Балте планируется:

строительство асфальтобетонного завода;

строительство камнедробильного цеха;

приобретение дорожно-строительной спецтехники;

создание муниципального рынка «Кербен»;

реконструкция центрального стадиона и парков;

ремонт системы водоснабжения и канализации;

строительство детского сада;

ремонт дорог;

разработка интерактивной карты города;

установка камер видеонаблюдения.

В городе Токмаке планируется:

подведение инфраструктуры для промышленной зоны;

строительство бетонного завода;

модернизация муниципального предприятия «Токмок Жылуулук»;

строительство асфальтобетонного завода;

приобретение спецтехники;

благоустройство парка;

строительство камнедробильного цеха;

благоустройство скотного рынка;

ремонт дорог (промышленной зоны и внутренних дорог);

строительство туристического комплекса на объездной дороге Бишкек — Нарын — Торугарт;

строительство логистического центра;

реконструкция центрального рынка города Токмака;

строительство детского сада;

строительство многофункционального стадиона.

Акылбек Жапаров одобрил представленные планы и поручил своевременно и качественно выполнить указанные мероприятия.

«Кара-Балта и Токмак — это два центра развития экономики и промышленности Чуйской области. Мы ожидаем, что выделяемые средства окажут положительное влияние на развитие данных городов», — сказал он.