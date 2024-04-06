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Власть

На развитие Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов

По инициативе президента на развитие городов Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов. Об этом напомнили в пресс-службе кабмина.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по актуальным вопросам развития двух городов.

Из выделяемых бюджетных средств в городе Кара-Балте планируется:

  • строительство асфальтобетонного завода;
  • строительство камнедробильного цеха;
  • приобретение дорожно-строительной спецтехники;
  • создание муниципального рынка «Кербен»;
  • реконструкция центрального стадиона и парков;
  • ремонт системы водоснабжения и канализации;
  • строительство детского сада;
  • ремонт дорог;
  • разработка интерактивной карты города;
  • установка камер видеонаблюдения.

В городе Токмаке планируется:

  • подведение инфраструктуры для промышленной зоны;
  • строительство бетонного завода;
  • модернизация муниципального предприятия «Токмок Жылуулук»;
  • строительство асфальтобетонного завода;
  • приобретение спецтехники;
  • благоустройство парка;
  • строительство камнедробильного цеха;
  • благоустройство скотного рынка;
  • ремонт дорог (промышленной зоны и внутренних дорог);
  • строительство туристического комплекса на объездной дороге Бишкек — Нарын — Торугарт;
  • строительство логистического центра;
  • реконструкция центрального рынка города Токмака;
  • строительство детского сада;
  • строительство многофункционального стадиона.

Акылбек Жапаров одобрил представленные планы и поручил своевременно и качественно выполнить указанные мероприятия.

«Кара-Балта и Токмак — это два центра развития экономики и промышленности Чуйской области. Мы ожидаем, что выделяемые средства окажут положительное влияние на развитие данных городов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290939/
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