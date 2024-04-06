На развитие Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов

По инициативе президента на развитие городов Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов. Об этом напомнили в пресс-службе кабмина.
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по актуальным вопросам развития двух городов.
Из выделяемых бюджетных средств в городе Кара-Балте планируется:
- строительство асфальтобетонного завода;
- строительство камнедробильного цеха;
- приобретение дорожно-строительной спецтехники;
- создание муниципального рынка «Кербен»;
- реконструкция центрального стадиона и парков;
- ремонт системы водоснабжения и канализации;
- строительство детского сада;
- ремонт дорог;
- разработка интерактивной карты города;
- установка камер видеонаблюдения.
В городе Токмаке планируется:
- подведение инфраструктуры для промышленной зоны;
- строительство бетонного завода;
- модернизация муниципального предприятия «Токмок Жылуулук»;
- строительство асфальтобетонного завода;
- приобретение спецтехники;
- благоустройство парка;
- строительство камнедробильного цеха;
- благоустройство скотного рынка;
- ремонт дорог (промышленной зоны и внутренних дорог);
- строительство туристического комплекса на объездной дороге Бишкек — Нарын — Торугарт;
- строительство логистического центра;
- реконструкция центрального рынка города Токмака;
- строительство детского сада;
- строительство многофункционального стадиона.
Акылбек Жапаров одобрил представленные планы и поручил своевременно и качественно выполнить указанные мероприятия.
«Кара-Балта и Токмак — это два центра развития экономики и промышленности Чуйской области. Мы ожидаем, что выделяемые средства окажут положительное влияние на развитие данных городов», — сказал он.