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Власть

Глава кабмина пригрозил увольнять сотрудников, не умеющих работать на компьютере

Депутат Русланбек Жакышов на заседании парламента заявил, что некоторые руководители госорганов без причины увольняют своих заместителей, начальников отделов или лучших сотрудников, а потом приводят на их место родственников и знакомых.

«Увольняют тех, кто работал давно, имеет опыт, не умеют подхалимничать. Они теперь судятся», — возмутился нардеп.

Глава кабмина Акылбек Жапаров попросил дать фамилии таких руководителей.

«Мы проверим, если будут такие факты, примем меры. Сейчас требования к муниципальным и госслужащим усилены. Тех, кто не умеет работать на компьютере, уволим», — сказал он.

По словам председателя кабмина, если сотрудники не выполняют свои обязанности на должном уровне, такие должны искать другую работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290755/
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