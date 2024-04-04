Депутат просит главу кабмина построить новый ЦСМ в Бишкеке

«В больнице большие очереди, врачи уставшие, нет условий», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Он обратился к главе кабмина и попросил построить новое здание для Центра семейной медицины № 8. По словам нардепа, сейчас центр расположен в жилом доме.

«Здание старое, трубы текут. Надо строить новый ЦСМ. Я попросил мэрию найти земельный участок, но там никто этим заниматься не хочет. Поэтому обращаюсь к вам: дайте поручение, чтобы они нашли участок. Пусть кабмин заложит средства, чтобы построить новый ЦСМ. Жители просят», — сказал он.

Акылбек Жапаров ответил, что это относится к местному бюджету. «Мы знаем проблему и будем работать над этим», — сказал он.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что примет к сведению и разберется.