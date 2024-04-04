Иноагенты. В каких странах есть аналогичные законы и как они работают

2 апреля президент Кыргызстана подписал пакет изменений в Закон «О НКО».
Согласно поправкам, предложенным депутатом Жогорку Кенеша Надирой Нарматовой, «политически ориентированные НПО, финансируемые из-за рубежа, получат статус иностранного представителя». Они будут включены в специальный реестр Минюста.
Международные организации, гражданские активисты в КР, Евросоюз и посольства многих государств раскритиковали документ, назвав его «антидемократическим». Они призывали Садыра Жапарова наложить вето на закон, однако к ним не прислушались.
Кыргызстан не единственная страна, где действует подобный документ.
Весной прошлого года к разработке закона, обязывающего неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за рубежа, приступил и Европейский союз.
24.kg рассказывает, в каких еще государствах НПО получают метку «иноагент» и почему.
США
В Америке деятельность некоммерческого сектора регулируется законом о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA. – Прим. 24.kg).
Он принят в 1938-м в ответ на пропаганду Германии в преддверии Второй мировой войны и стал инструментом борьбы с иностранным политическим лобби.
Существенные изменения в документ вносились трижды – в 1995, 1996 и 2007 годах.
В законе говорится: «Неправительственные организации, а также физические лица, то есть граждане США, представляющие интересы зарубежных правительств, партий, организаций, компаний или частных лиц («иностранные принципалы») и действующие по их приказу, просьбе или направляющим указаниям, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов в Министерстве юстиции США».
Под юрисдикцию документа попадают такие сферы, как политическая деятельность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор или раздача денег. В перечень также входит представление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами Конгресса.
При регистрации агент должен предоставить о себе полную информацию, подробно описать, чем он занимается. Рассказать о своей собственности и источниках ее происхождения. Отдельно сообщить сведения об иностранном заказчике и полученных от него деньгах, в том числе на что они были потрачены и с указанием всех получателей, включая распространителей информационных материалов.
Закон не касается занимающихся некоммерческой деятельностью в области религии, образования, науки и искусства.
Под действие документа не подпадают также официальные представители иностранных государств, в том числе дипломаты.
За нарушение предусмотрен штраф до $10 тысяч или лишение свободы до пяти лет.
Иностранец, признанный виновным в несоблюдении закона, подлежит депортации.
Кроме FARA, существует параграф 951 раздела 18 кодекса США. По нему «те, кто работает в Соединенных Штатах под контролем иностранных правительств, обязаны уведомлять генерального прокурора США о своей деятельности (правило не распространяется на дипломатов)».
Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение до 10 лет. Не исключается применение обеих мер наказания.
Австралия
Закон под названием «Программа иностранного влияния» принят в Австралии в конце 2018 года.
По нему иностранные агенты – это работающие на территории Австралии под контролем иностранных правительств граждане. Они должны подробно описывать свою деятельность в публичном реестре.
Для того, чтобы власти страны и общественность знали о характере и степени иностранного влияния в государстве.
Под действие документа подпадают лоббирование в парламенте, СМИ и предоставление финансов.
Если НКО или гражданин игнорируют требование закона либо дают о себе заведомо ложную информацию, то рискуют не только быть оштрафованными, но и попасть в тюрьму до пяти лет.
Для учета иноагентов создан регистр прозрачности.
Венгрия
В июне 2017-го парламент страны принял закон, усиливающий контроль над НПО с иностранным финансированием на сумму не менее 24 тысяч евро в год.
Согласно документу, эти НПО должны быть зарегистрированы как «организации, получающие иностранное финансирование». И при этом указывать этот факт на всех мероприятиях и в публикациях, представлять ежегодную подробную отчетность о своей деятельности.
В случае невыполнения этих требований организации могут быть закрыты.
Позаимствованная у Москвы инициатива просуществовала три года. В 2020-м венгерский закон отменили по решению Европейского суда как не соответствующий принципам ЕС.
Израиль
В июле 2016 года в Израиле был принят закон о прозрачности финансирования НПО.
Он гласит: «Если организация получает из иностранных источников более половины своего финансирования, то она обязана указывать своих зарубежных спонсоров в соответствующих документах. Это должно быть прописано в публикациях СМИ, если речь идет о таких НПО».
В случае нарушения предусмотрен штраф в размере 29,2 тысячи шекелей (около $8,4 тысячи. – Прим. 24.kg).
Украина
В январе 2014-го поправки «об иностранном влиянии» приняли в Украине. В законодательство этого государства впервые было введено понятие общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента: организации, которые подпадают под такое определение, должны будут пройти государственную регистрацию, указав, что они выполняют функцию иностранного агента.
Впрочем, статус иностранного агента в Украине так никто и не получил. Законы, введенные по инициативе Виктора Януковича, вызвали бурное недовольство активистов и правозащитников и были отменены через две недели. Впоследствии именно так называемые законы о диктатуре называли одной из фундаментальных ошибок тогдашней власти, приведших к эскалации насилия на Майдане.
Между тем известный писатель-публицист Станислав Белковский в своем недавнем интервью Юлии Латыниной в передаче «Дежурный по эпохе» напомнил, что вплоть до начала войны, то есть до 24 февраля 2022 года, власти Украины каждую пятницу объявляли, кто вошел в обнародованный ранее список «нежелательных организаций и персон». В него включали прежде всего так называемых агентов российского влияния – НКО, рядовых граждан, политиков.
Казахстан
Можно было бы посчитать, что Казахстан в этот список попал по ошибке. У страны своего собственного закона об иноагентах нет.
Но в сентябре 2023-го комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал «реестр лиц, получающих деньги или имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства», составленный по итогам первого полугодия прошлого года.
В него вошли 240 физических лиц и организаций, помимо известных в Казахстане правозащитных организаций, отечественных экологических и общественных фондов, юридических бюро, популярных в стране изданий и отдельных журналистов.
В реестре значатся и представительства международных фондов и крупных зарубежных компаний.
В список попали:
- Казахстанское международное бюро по правам человека;
- международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»;
- Федерация профсоюзов Казахстана;
- российский «Газпромбанк»;
- компании из Японии Mitsubishi и Mitsui;
- венгерская Gedeon Richter;
- американская Baker McKenzie;
- Норвежский Хельсинкский комитет;
- Internews Network;
- Freedom House.
Присутствуют в казахстанском списке иноагентов и фирмы, связанные с Германией: объединение немцев Казахстана Wiedergeburt, Weidmüller, OSRAM, Wörwag Pharma и Stihl, фонды имени Фридриха Эберта и Розы Люксембург.
Министерство финансов РК, которому подчиняется комитет государственных доходов, объяснило, что список составлен и обнародован в соответствии с введенными 23 марта 2023-го поправками в «правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций».
Но, судя по реакции СМИ и пользователей социальных сетей, пояснений Минфина оказалось недостаточно. Чиновники так и не объяснили, какую цель преследовали, публикуя этот реестр.
P.S. Объединяют законы об иноагентах или иностранных представителях по всему миру два момента. Первый – избирательность применения. Правительства стран, где эти документы существуют, вспоминают об их нормах, когда возникает «государственная необходимость». Второй – ни одна версия подобного закона не достигла стопроцентной эффективности.