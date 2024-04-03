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Власть

Не спешите с выводами. Комментарий администрации президента к Закону «О НКО»

Начальник управления администрации президента Мурат Укушев прокомментировал подписанный накануне Садыром Жапаровым пакет поправок в Закон «О некоммерческих организациях».

Он рассказал, почему документ одобрен. Должно ли государство контролировать финансовые потоки, поступающие в страну по линии некоммерческого сектора?

По мнению Мурата Укушева, да, должно, и он объяснил почему.

«В последние два года в Кыргызстане развернулась горячая дискуссия по теме, напрямую связанной с защитой законных интересов кыргызского государства, — насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью некоммерческих организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием», — пояснил он.

Речь о том, что кыргызское государство, как ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти НПО, на какие цели и как они расходуются.

Мурат Укушев

Юрист считает, что НПО изначально приняли предложенные депутатом Надирой Нарматовой изменения в штыки, поскольку «опасаются реального контроля со стороны государства того, как и на какие цели расходуются деньги иностранных налогоплательщиков».

«К критике законопроектов подключились международные организации, такие как Евросоюз, ПРООН, ОБСЕ, ЮСАИД, посольства Европейского союза и США и другие доноры кыргызстанских НПО и СМИ, депутаты и политики иностранных государств. Критикуя эти действия государства в защиту своих законных интересов, постоянно ссылаются на демократические стандарты, действующие якобы в эталонных демократических странах Евросоюза и США. Между тем принятый документ основан на концепциях соответствующих законов, действующих в этих государствах», — напомнил он.

Мурат Укушев рассказал, зачем Закон «О НКО» нужен Кыргызстану именно в том виде, в каком его подписал президент.

Документ направлен на обеспечение открытости, публичности деятельности НКО, выполняющих функции иностранного представителя. Речь об НКО, участвующих в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности.

Мурат Укушев

Он пояснил, что следует понимать под политической деятельностью.

«Это деятельность в сферах государственного устройства, защиты основ конституционного строя страны, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности, законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны, внешней политики, социально-экономического и национального развития», — отметил представитель офиса главы государства.

Он обозначил формы политической деятельности:

  • участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования либо в различных сочетаний этих форм, публичных дебатов, дискуссий, выступлений;
  • участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдумах, в наблюдении за проведением выборов, референдумов, формировании избирательных комиссий, комиссий по проведению референдумов, в деятельности политических партий;
  • публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;
  • распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой политике;
  • формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований;
  • вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность.

К политической деятельности не относятся:

  • области науки, культуры, искусства, здравоохранения;
  • охрана здоровья граждан, социальная поддержка и защита граждан;
  • социальная поддержка инвалидов, защита материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни;
  • физическая культура и спорт;
  • защита растительного и животного мира;
  • благотворительная деятельность.

Министерство юстиции составит реестр НКО в статусе иностранных представителей. 

По закону госорганы — Минюст и Налоговая служба — смогут:

  • запрашивать у НКО распорядительные документы;
  • запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности у органов государственной статистики, налоговых органов госнадзора и контроля, кредитных и иных финансовых организаций;
  • направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых НКО;
  • проводить проверки соответствия деятельности НКО, в том числе по расходованию денег и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами.

Как подчеркивает Мурат Укушев, в принятом законе нет запретов на деятельность некоммерческих организаций, в том числе выполняющих функции иностранного представителя.

Нет запретов на финансирование со стороны иностранных источников.

Мурат Укушев
Ссылка: https://24.kg/vlast/290680/
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