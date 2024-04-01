Сменился полномочный представитель Кыргызстана в комиссии при Экономсовете СНГ

Улукбек Кармышаков назначен полномочным представителем Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Улукбек Кармышаков сменил на посту Айгуль Рыскулову, проработавшую с февраля 2020 года.

Он был руководителем Центра стандартизации и метрологии. Занимал пост председателя правления Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Экономический совет Содружества Независимых Государств — основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.