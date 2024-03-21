Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового ипподрома «Ак-Кула»

Президент Кыргызстана заложил капсулу под строительство нового ипподрома «Ак-Кула», который будет возведен в западной части Бишкека.

Садыр Жапаров отметил, что на новом ипподроме будут проводиться разные конные игры, такие как ат-чабыш, жорго салыш, кок-бору, кыз куумай. По его словам, никто не может отрицать, что ипподром — это не просто место конных игр, а символ нашей национальной ценности, неотъемлемая часть наших традиций и великое наследие, оставленное предками.

Фото пресс-службы президента

Он добавил, что современный ипподром будет культурно-спортивным центром, который удивит не только кыргызстанцев, но и иностранцев, повысит их интерес к верховым лошадям, грациозным иноходцам и скакунам, являющимся воплощением силы и свободы.

Планируется, что на ипподроме будет 10 тысяч мест, а на главной арене — 20 тысяч мест. Под него выделяется более 200 гектаров земли.

Президент сказал, что жители города не будут испытывать неудобств во время проведения масштабных мероприятий. Важно, чтобы ипподром не мешал горожанам и не влиял плохо на их повседневную жизнь.

Само здание ипподрома будет многофункциональным. Оно включает в себя торговый центр, гостиницу, магазин, кафе-ресторан — другими словами, предусмотрены все условия для круглогодичной работы комплекса. Были также учтены меры безопасности для посетителей конных игр.

Будут построены вспомогательные и хозяйственные постройки: сараи, цех, ветеринарная больница, карантинная зона.

Садыр Жапаров также остался наблюдать за финальными играми республиканского турнира по кок-бору в честь Нооруза.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставляется имущественный комплекс старого ипподрома «Ак-Кула».