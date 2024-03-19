На аукцион выставлен имущественный комплекс старого ипподрома «Ак-Кула»

На аукцион выставляется имущественный комплекс старого ипподрома «Ак-Кула». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня распоряжением градоначальника Айбека Джунушалиева создана комиссия по осуществлению процедур приватизации объектов муниципальной собственности. Перед ней поставлена задача в течение 10 дней провести аукцион в соответствии с утвержденной программой приватизации объектов муниципальной собственности Бишкекского городского кенеша.

«Согласно этой программе, отдельные составные части имущественного комплекса ипподром «Ак-Кула» будут реализованы путем электронного аукциона», — сообщили в муниципалитете.

Условия для участия в аукционе будут определяться созданной комиссией. Покупателями муниципального имущества могут быть физические и юридические лица.

«Порядок проведения электронного аукциона по продаже объектов муниципального имущества определяется в соответствии с положением «О порядке проведения аукционов по продаже муниципального имущества в электронном формате», утвержденным постановлением правительства КР от 27 октября 2020 года № 519», — добавили в муниципалитете.

Ранее стало известно, что на месте ипподрома «Ак-Кула» построят финансово-деловой центр.