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Власть

В городе Ош состоялась передача прибывших из Узбекистана новых автобусов

Глава кабмина в рамках рабочей поездки в Ошскую область вручил мэрии Оша ключи от тяжелой техники, легковых автомобилей и автобусов.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Сто автобусов переданы Агентству пассажирских перевозок мэрии города. Автобусы закуплены через Кыргызско-Узбекский фонд развития. Новые автобусы позволят решить вопрос общественного транспорта. Они рассчитаны на 25 мест, вместимость — 56 человек.

Также для улучшения внутренних дорог города была передана тяжелая техника, приобретенная для дорожного муниципального предприятия. А в целях обеспечения безопасности дорожного движения мэрии Оша были переданы легковые автомобили.

Акылбек Жапаров отметил, что для создания комфортных условий для пассажиров кабинет министров продолжит работу над решением проблем общественного транспорта в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289597/
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