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Власть

Мэрия города Ош купит 100 автобусов, сделанных в Узбекистане

В офисе Узбекско-Кыргызского фонда развития накануне состоялось подписание соглашения по финансовому лизингу ста единиц городских пассажирских автобусов с мэрией Оша. Об этом сообщает фонд развития.

По его данным, автобусы сделаны на Самаркандском автомобильном заводе.

УКФР
Фото УКФР

«Покупка низкопольных пассажирских автобусов позволит расширить и модернизировать автопарк общественного транспорта, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания для жителей и гостей южной столицы», — говорится в сообщении.

В 2022 году муниципалитет Оша уже купил 50 автобусов узбекского производства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288994/
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