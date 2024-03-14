Мэрия города Ош купит 100 автобусов, сделанных в Узбекистане

В офисе Узбекско-Кыргызского фонда развития накануне состоялось подписание соглашения по финансовому лизингу ста единиц городских пассажирских автобусов с мэрией Оша. Об этом сообщает фонд развития.

По его данным, автобусы сделаны на Самаркандском автомобильном заводе.

Фото УКФР

«Покупка низкопольных пассажирских автобусов позволит расширить и модернизировать автопарк общественного транспорта, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания для жителей и гостей южной столицы», — говорится в сообщении.

В 2022 году муниципалитет Оша уже купил 50 автобусов узбекского производства.