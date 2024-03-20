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Власть

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. 13 кандидатов подали заявления

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили заявления от кандидатов, которые намерены баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в ведомстве.

По Баткенскому округу подали заявление в порядке самовыдвижения шесть кандидатов.

1. Алимберди Пайзиллаевич Бегматов родился 30 апреля 1983 года — руководитель общества пограничников КР.

2. Кенеш Каримович Салихов родился 4 ноября 1961 года — директор ОФ «Геопарк Мадыген».

3. Бактыяр Алиевич Калпаев родился 9 июля 1993 года — директор ОсОО «Комфорт Хаус».

4. Максатбек Дыйканович Дыйканов родился 21 декабря 1961 года — временно не работает.

5. Бакытбек Адылбекович Шадыманов родился 11 ноября 1984 года — частный предприниматель.

6. Асылбек Алтымышович Мадалиев родился 24 июля 1992 года — учитель в IT-школе «Санарип Академия».

По Кара-Суйскому округу заявление подали семь кандидатов.

1. Ганишер Абдуллаевич Бадалов родился 2 октября 1971 года — делегат Народного курултая.

2. Бакытбек Бакир родился 12 ноября 1961 года — пенсионер, индивидуальный предприниматель.

3. Турдубек Дуйшонович Орунбаев родился 21 января 1984 года — частный предприниматель.

4. Сталбек Асанович Ажимаматов родился 12 ноября 1985 года — директор ОсОО «Евразия Строй Групп».

5. Илимбек Кубанычбеков Кубанычбеков родился 9 сентября 1995 года — помощник депутата ЖК КР.

6. Руслан Номанович Маматов родился 24 апреля 1987 года — временно не работает.

7. Толкун Турдукулович Эргешов родился 1 сентября 1970 года — начальник межрегионального управления службы юридической помощи при Министерстве юстиции КР.

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений. В этот же день состоятся досрочные выборы депутата по Ошскому одномандатному округу. Место стало вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия нардепа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289511/
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