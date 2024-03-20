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Власть

Назначены новые заместители министра труда Кыргызстана

Назначены новые заместители в Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжением председателя кабинета министров Акылбека Жапарова Бакыт Дарманбек уулу назначен заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции. Он пришел на место Жаныл Алыбаевой. Она ранее была освобождена от занимаемой должности.

Замминистра по цифровому развитию назначен Чынгызбек Мамат уулу. С мая 2023 на этой должности работал Улан Чанаев. Курировал вопросы правового обеспечения, цифровизации и международного сотрудничества. Однако в феврале 2024-го он был задержан по подозрению в присвоении денег.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289503/
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