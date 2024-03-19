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Власть

Медики Кыргызстана жалуются на отсутствие лекарств в больницах

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале сообщил, что ему поступают жалобы от заведующих или главных врачей различных больниц, что они не могут своевременно получить лекарства и медизделия.

Парламентарий высказал свое мнение, почему происходят задержки.

«Наше государство в целях экономии и оптимизации расходов создало ГП «Кыргызфармация», которое теперь отвечает за покупку всех лекарственных средств для всех организаций здравоохранения. И у них, видимо, происходят сбои или не построена логистика. Но уже квартал заканчивается, а часть больниц не имеет лекарств. Зато нам отчитываются, что происходит экономия. Понятно, за счет чего она происходит, — просто препараты не покупают. И пациенты вынуждены приобретать их сами», — сказал он.

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Дастан Бекешев добавляет, что при поставке лекарств никакого акта передачи, по крайней мере, в некоторых больницах, не составляют. По его мнению, это очень плохо.

«Если завтра, не дай бог, окажется плохое лекарственное средство, то виноватым будет врач. Если легко можно будет обвинить, что он купил препарат в аптеке, а не получил через «Кыргызфармацию», — думает депутат.

ГП «Кыргызфармация» создали в марте 2023 года в целях улучшения доступности лекарственных препаратов для населения. В мае ему выделили бюджетный кредит в 30 миллионов сомов, в июне — 1 миллиард. Ранее сообщалось, что благодаря созданию госпредприятия на покупке лекарств сэкономили более 300 миллионов сомов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/289363/
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