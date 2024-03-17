Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 10,76 километра государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соответствии с достигнутой договоренностью с 12 по 17 марта в Бустоне Согдийской области (РТ) состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

На встрече топографические рабочие группы согласовали 10,76 километра кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории КР.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Ранее сообщалось, что в Бустоне также прошла встреча сопредседателей правительственных делегаций Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.