19:20
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Власть

Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 10,76 километра государственной границы

Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 10,76 километра государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соответствии с достигнутой договоренностью с 12 по 17 марта в Бустоне Согдийской области (РТ) состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

На встрече топографические рабочие группы согласовали 10,76 километра кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории КР.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Ранее сообщалось, что в Бустоне также прошла встреча сопредседателей правительственных делегаций Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289235/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев встретился с таджикским коллегой и обсудил вопрос границ
Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в скором решении приграничного вопроса
В Баткене прошла встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра линии границы
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 38,35 километра границы
Кыргызстан и Таджикистан договорились еще по нескольким участкам границы
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили вопрос границ
Топографические группы согласовали 11,88 километра кыргызско-таджикской границы
Итоги-2023: арест Мадумарова, граница, матчество, вояжи президента. Часть III
Кыргызстан и Таджикистан описали более 90 процентов линии госграницы
Популярные новости
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Депутат предлагает принять меры на&nbsp;планы Казахстана ограничить продукцию из&nbsp;КР Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Лишение мандата 13&nbsp;депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
Надира Нарматова призналась в&nbsp;связях с&nbsp;Матраимовым, но&nbsp;сдавать мандат не&nbsp;будет Надира Нарматова призналась в связях с Матраимовым, но сдавать мандат не будет
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: балет для детей, спектакли и выставки Афиша Бишкека на неделю: балет для детей, спектакли и в...
18:30
18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:18
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 10,76 километра государственной границы
16:30
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
16:00
Чудаки парковки. После машин нарушителей на газонах ничего уже не растет